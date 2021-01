Élection présidentielle : Le populiste André Ventura met fin à l’exception portugaise

Même s’il n’a pas été élu dimanche, «le Trump portugais» continue d’avancer à grands pas à travers le paysage politique du pays.

Le populiste André Ventura est resté loin de la qualification dimanche pour le second tour de l’élection présidentielle au Portugal, comme il en rêvait, mais son score marque une nette progression de l’extrême droite dans un pays qui, jusqu’ici, faisait figure d’exception.

Selon les projections diffusées par les médias locaux, ce provocateur habile et ambitieux n’aura même pas atteint son objectif secondaire, qui était de devancer la socialiste Ana Gomes pour arriver deuxième, derrière le conservateur modéré Marcelo Rebelo de Sousa, aisément réélu.

Mais à 38 ans, avec sa barbe de trois jours et ses costumes bien taillés, André Ventura continue d’avancer à grands pas à travers le paysage politique portugais. Ce juriste de formation s’est lancé dans cette course présidentielle tout juste un an après son entrée au Parlement, en tant que député unique du parti antisystème «Chega» («ça suffit»). La formation qu’il a lui même fondé avait obtenu aux législatives de 2019 un score de 1,3%, alors qu’il pourrait en recueillir dimanche 9 à 14%.