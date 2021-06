Berne - Le porno violent pourrait être autorisé en Suisse

La pornographie dure est interdite en Suisse. Elle comprend des actes et des représentations sexuelles impliquant des enfants, des animaux et de la violence. Cette dernière notion devrait être abandonnée lors de la révision de la loi sur les délits sexuels qui a été soumise en consultation en février dernier et à laquelle le Parlement va s’atteler. En d’autres termes, la pornographie montrant de la violence ne serait plus automatiquement punissable.