LIFTING – Le Porsche Macan se veut désormais plus affûté

Depuis sa création en 1931, Porsche est synonyme de voitures de sport. En 2002, le constructeur de voitures de sport allemand a, pour la première fois, rompu avec la tradition en sortant son premier SUV, le Cayenne. Une faute de style pour beaucoup, mais qui a fini par porter ses fruits. Le boom des SUV, alimenté principalement par des marchés tels que les États-Unis et la Chine, a été une manne financière pour Porsche. Il n'est donc pas étonnant que l'entreprise de Zuffenhausen ait remis ça en 2014 avec le Macan, un SUV compact qui a également séduit en Suisse. Très rapidement, le nouveau venu a dépassé la Porsche 911 en termes de ventes et figure toujours en tête à ce jour.

La combinaison parfaite

Mais le fait que Porsche revoie la copie de son best-seller à l'heure de l'électrification et continue à le produire en tant que modèle essence à hautes performances avec des moteurs turbo quatre ou six cylindres nettement plus puissants qu'auparavant semble plutôt audacieux, au premier abord. Avec une vitesse de pointe de 272 km/h, le Macan GTS est théoriquement plus rapide que n’importe quel Macan avant lui. Mais un renforcement de la puissance de ce type a-t-il encore un sens sachant que Porsche prévoit de lancer une version électrique du Macan dès 2023? «Au cours des dix prochaines années, nous allons miser sur un mélange de moteurs essence encore améliorés, de modèles hybrides rechargeables et de voitures de sport 100% électriques» a expliqué le PDG de Porsche, Oliver Blume dans le magazine automobile allemand «Auto Motor und Sport».

Le Macan est désormais le best-seller de Porsche. Le constructeur de Stuttgart en a encore rajouté une couche. Porsche Des surfaces tactiles ont remplacé les boutons classiques: l’intérieur a été modernisé à l’image de la berline sportive électrique Taycan. Porsche Les sorties d’échappement montrent que Porsche continue à miser sur les moteurs essence, même si le constructeur prévoit de sortir une version électrique dès 2023. Porsche

Pour Porsche, il est donc logique de continuer à produire le Macan équipé d’un moteur thermique, du moins dans un avenir proche. Bien que l’électrique gagne du terrain, le moteur à combustion ne disparaîtra pas de sitôt de la scène mondiale tant que le carburant restera disponible à un prix abordable. En outre, le SUV est non seulement un best-seller, mais aussi le modèle d'entrée de gamme le plus populaire chez Porsche, avec environ 80% de nouveaux clients. De plus, selon Porsche, le Macan compte une proportion étonnamment élevée de femmes parmi ses acheteurs: en Chine, ce chiffre atteint 60%.

Légèrement modernisé