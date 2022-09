Genève : Le port du bracelet électronique prime la semi-détention

«La surveillance électronique doit avoir la préférence sur la semi-détention» dès lors que la seconde mesure peut intervenir si la première échoue. Voici ce qu’a conclu la Chambre pénale de recours (CPR) genevoise dans un récent arrêt que « Le Temps » décortique. Les juges y rappellent que le port du bracelet (possible pour les peines de 20 jours à 12 mois moyennant plusieurs conditions), dispositif susceptible de désengorger les prisons, vise à limiter les effets nocifs de la détention en évitant la désinsertion sociale du condamné.

L’arrêt en question concerne un quinquagénaire ruiné condamné à 66 jours de prison (60 jours-amende impayés et amende de 600 francs non réglée). Craignant un risque de récidive, le Service de l’application des peines et mesures avait opté pour la semi-détention pour cet homme habitué aux délits financiers lorsqu’il officiait comme gérant d’entreprise. La CPR a infirmé cette décision, jugeant faible le risque de récidive: le condamné étant actuellement employé, il ne peut commettre d’infractions en qualité de patron. Par ailleurs, le risque qu’il crée une nouvelle société en 66 jours paraît faible. Par conséquent, priorité doit être donnée au bracelet électronique.