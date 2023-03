Ville de Genève : Le port du burkini est attaqué par un second référendum

Le PLR et Le Centre en appellent au peuple pour régler l’autorisation de ce vêtement dans les piscines publiques de la Ville. L’UDC a déjà lancé son propre référendum.

C’était attendu, c’est désormais officiel. La droite traditionnelle se jette à son tour dans la bataille contre l’autorisation du port du burkini dans les piscines municipales de la Ville. Le PLR et le PDC ont annoncé mercredi le début de la récolte des signatures. L’UDC a de son côté déjà lancé un référendum sur la question. Le nombre de signatures récoltées pour chaque texte est cumulable. Leurs auteurs ont jusqu'à début avril pour engranger 3200 paraphes valables.

La place de la femme

Les partis bourgeois et le parti agrarien visent le même but: annuler la modification du règlement des installations sportives municipales votée par le Conseil municipal, le 13 février dernier. Celle-ci autorise de facto le port du burkini, un maillot de bain qui couvre les cheveux et les membres du corps. Ce qui différencie les deux référendums, ce sont leurs argumentaires, explique Alia Chaker-Mangeat (Le Centre), membre du comité référendaire. La conseillère municipale estime ainsi que «l’ancien règlement permettait déjà des maillots relativement couvrants dans les piscines. Nous souhaitons porter devant le peuple un débat serein». L’autorisation du burkini, qui s’apparente à «une injonction faite aux femmes de dissimuler leur corps», pose la question de l’égalité entre les sexes, relèvent aussi les auteurs du texte émanant de la droite traditionnelle.