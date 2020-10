Coronavirus : Le port du masque à l’intérieur efficace contre les aérosols

La task force Covid-19 de la Confédération recommande l’utilisation du masque dans les lieux fermés pour diminuer les risques de contamination par aérosols.

Avec la saison plus froide et des activités plus fréquentes à l’intérieur, l’importance de la transmission du coronavirus par aérosols pourrait augmenter, prévient la task force scientifique Covid-19 dans sa dernière note. Les aérosols, des particules en suspension plus petites que des gouttelettes, peuvent rester dans l’air pendant un certain temps.