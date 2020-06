il y a 43min

Genève

«Le port du masque dans les bus doit être obligatoire»

Le ministre de la Santé, Mauro Poggia, milite pour le port du masque dans les transports publics et les lieux où la distance ne peut être respectée. Selon lui, les cantons doivent pouvoir choisir.

de Lucie Fehlbaum

Le conseiller d’État Mauro Poggia voudrait que les Genevois portent des masques dans les transports publics. Facebook

«Il est temps de donner la compétence aux cantons d’imposer le port obligatoire du masque dans les transports publics et dans tous les lieux où la distance ne peut être respectée», a écrit Mauro Poggia, conseiller d’État en charge de la santé, sur Facebook jeudi matin. Pour lui, laisser aux cantons l’opportunité d’adapter des mesures à leurs besoins est essentiel pour éviter une recrudescence du virus, tout en n’imposant pas des mesures extrêmes aux régions moins touchées.

Mauro Poggia, souhaitez-vous imposer le port du masque aux Genevois dans tous les lieux publics?

Non. Je sens en revanche un large consensus pour que les gens qui prennent les transports publics doivent porter un masque de protection. Le Conseil fédéral veut faire passer la distance de sécurité de 2 mètres à 1,5 mètre. C’est de la cosmétique. Les gens ont déjà du mal à respecter ces 2 mètres, 50 centimètres ne vont rien changer dans un bus bondé.

La semaine passée, une manifestation «Black Lives Matter» a réuni au moins 10’000 personnes. Le masque devrait-il être obligatoire pour manifester?

C’est une bonne solution, oui. Le Conseil fédéral a supprimé il y a 15 jours la sanction pénale qui permettait d’amender les personnes qui ne respectaient pas la distance de sécurité. Celle qui permet de sanctionner les organisateurs de manifestations interdites demeure. Mais l’impact n’est pas le même. Si je peux autoriser un événement mais fixer des conditions, et me donner les moyens de les faire respecter, je suis crédible. Je comprends ceux qui ont douté de l’action de l’État en opposant la manifestation de la semaine passée, autorisée sans conditions autres qu’un plan général de protection, et les mesures imposées aux restaurateurs.

Comment trier dans une foule les manifestants masqués et ceux qui ne portent pas de protection?

Le but n’est pas d’avoir un policier par manifestant. Nous n’entrerons pas au cœur d’un regroupement de 10’000 personnes pour amender le seul manifestant qui n’est pas protégé. Mais le fait de rendre obligatoire le port du masque lors de gros rassemblements est à la fois cohérent et incitatif.

Qui paierait pour ces masques?

Nous devons ouvrir des points de vente plus fréquents, en lien avec le lieu dans lesquels le masque est imposé. Pourquoi ne pas reprendre les distributions dans les transports, sans sanction dans un premier temps (ndlr: les TPG ont distribué gratuitement des masques dans leurs véhicules du 11 au 22 mai). Le but n’est pas de faire entrer l’argent, juste d’éviter que les gens baissent la garde. Les masques devraient être vendus à prix coûtant, ensuite, dans des points névralgiques de la cité. Dans le privé, ils coûtent encore 1 fr., voire 1 fr. 20. Nous pouvons les mettre à disposition pour 50 centimes. Pour les tests de dépistage, il faut une clé de répartition entre Confédération et cantons. Ces derniers mettent déjà la main au porte-monnaie puisque tous les tests préventifs sont gratuits.

Pour l’heure, cette compétence est fédérale. Pourriez-vous avoir votre mot à dire?

Oui, actuellement nous sommes en «situation extraordinaire», selon la loi sur les épidémies. La Confédération prend toutes les décisions. Le cran intermédiaire, la «situation particulière», impose une consultation des cantons, les compétences sont concurrentes mais complémentaires et cela serait suffisant. Les cantons sont, de plus, compétents de manière habituelle en «situation ordinaire», qui est le premier échelon.

Quand envisagez-vous un retour à la situation «particulière»?

Il n’y a plus de morts journaliers, la courbe épidémiologique est basse. Cela serait une très bonne nouvelle que la Confédération annonce un changement de cran dans sa communication de vendredi. Cela peut ensuite prendre une semaine pour être mis en application.

Dans le cas contraire, seriez-vous pour une décision fédérale en faveur du port du masque?

La décision actuelle est la somme des plus petits dénominateurs communs entre des régions différentes et des intérêts divergents – l’économie et la santé. Je comprends qu’Uri ou Schwytz n’aient que faire d’imposer le masque dans leurs bus. Mais la situation n’est pas la même dans le métro à Lausanne ou dans le tram 12 à l’heure de pointe.

Craignez-vous une deuxième vague si rien ne change?