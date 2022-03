Fribourg : Le port du masque dans les écoles était justifié et proportionné

Le Tribunal cantonal a donné tort à un groupe de parents qui contestait la légalité de cette mesure.

Durant trois semaines, les écoliers ont dû porter le masque en classe dès la cinquième. 20min/Marco Zangger

Début janvier, le Canton de Fribourg, comme les autres, a décidé d’imposer le port du masque aux écoliers, dès la cinquième année (8-9 ans). Mécontents, une soixantaine de parents fribourgeois avaient saisi la justice pour dénoncer ce qu’ils considéraient être une mesure illégale.

Dans leur argumentaire, ils ont avancé qu’elle était, premièrement, dépourvue de base légale suffisante. De plus, ils estimaient que les conditions de nécessité et de proportionnalité n’étaient pas réunies pour imposer une telle restriction du droit à l’intégrité physique et mentale des enfants. Pour finir, ces derniers n’étant pas tous affectés de la même manière par le port du masque, les recourants déploraient que l’égalité des chances à l’école n’était plus respectée.

Recours doublement rejeté

L’obligation de porter le masque ayant été levée, le Tribunal cantonal (TC) a rejeté le recours. Mais les parents ont insisté pour qu’une décision soit quand même rendue sur le fond de l’affaire. Et là aussi, le TC a désestimé leurs arguments. Pour l’autorité judiciaire, se basant largement sur de précédentes décisions du Tribunal fédéral pour des affaires similaires, le Canton n’a rien à se reprocher.

Bien que diffusée par le biais d’une circulaire et pas par une décision communiquée individuellement, la mesure repose néanmoins sur une base légale. Sur la forme, c’était le meilleur moyen d’informer tous les concernés. Et sur le fond, la mesure est conforme aux articles de loi concernant la lutte contre les pandémies, ainsi qu’à la fameuse ordonnance Covid-19. De plus, elle s’inscrit dans la ligne des recommandations du Conseil fédéral.

En outre, le Canton devait prendre des mesures pour limiter la propagation du virus. Et même si les enfants semblaient largement moins affectés que les aînés par la maladie, ils étaient néanmoins susceptibles de la contracter et de la transmettre. L’objectif de la mesure étant de ne pas devoir fermer les écoles, le port du masque était ainsi, selon le TC, une mesure nécessaire et proportionnelle à la situation. Déboutés, les 65 parents se partageront les frais de justice, soit 1500 francs.