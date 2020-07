France

Le port du masque désormais obligatoire dans les lieux publics clos

Le port du masque chirurgical ou «grand public» était déjà obligatoire en France dans les transports en commun depuis le 11 mai. Il l’est désormais dans les lieux publics clos.

«Nous constatons qu’il y a des signes inquiétants de reprise épidémique sur le territoire national», a indiqué sur Franceinfo le ministre de la Santé Olivier Véran, mentionnant «entre 400 et 500 clusters de coronavirus», notamment en Mayenne, en Bretagne et dans le Grand Est. Il a toutefois précisé qu’«à ce stade, nous sommes très loin de la deuxième vague».

Déjà obligatoire depuis le 11 mai

Les salles de réunion et de spectacle, cinémas, restaurants, hôtels, salles de jeux, établissements d’enseignement, centre de vacances, bibliothèques, lieux de culte, établissements sportifs couverts, musées, gares et aéroports étaient en effet déjà concernés «parfois avec des règles spécifiques», rappelle la DGS.

«Éviter un reconfinement»

Pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, «l’objectif est d’éviter un reconfinement général. On l’a fait en mars parce qu’on ne connaissait pas ce virus et ses conséquences. Cette fois, notre action est plus ciblée, à travers notamment des campagnes de dépistage massif et la maîtrise des clusters».