Coronavirus en Suisse

Le port du masque désormais obligatoire dans les transports publics

Les personnes de plus de 12 ans doivent à partir de lundi porter un masque dans tous les trains, trams, bus, remontées mécaniques, téléphériques et bateaux de Suisse, a décidé le Conseil fédéral.

Elle vise à protéger les usagers et limiter la transmission du nouveau coronavirus.

La mesure s'applique à tous les voyageurs de plus de 12 ans.

L’obligation concerne les personnes de 12 ans et plus dans tous les trains, trams, bus, remontées mécaniques, téléphériques et bateaux de Suisse, a décidé mercredi dernier le Conseil fédéral. Pas d’amende prévue, mais toute personne refusant de porter le masque doit quitter le moyen de transport au prochain arrêt.