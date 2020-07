Coronavirus en Suisse

«Le port du masque est aussi indispensable au bureau»

Les systèmes de climatisation seraient susceptibles de propager les virus dans l’air. Des experts espèrent donc que l’obligation du port du masque soit élargie.

Lorsqu'une personne infectée par le coronavirus parle, tousse ou éternue, elle projette des microgouttelettes et donc les virus jusqu'à huit mètres de distance. Cette nuée contaminée peut rester en suspension dans l’air durant de longues minutes. Un constat qui inquiète la communauté scientifique: 239 chercheurs du monde entier ont récemment lancé un appel à l'OMS pour qu'elle se penche sur le risque de transmission par l’air.

Les systèmes de climatisation seraient susceptibles de propager des particules virales encore plus loin, estiment des experts. L’exemple le plus frappant est celui d’un patient asymptomatique qui a infecté dans un restaurant chinois cinq personnes qui se trouvaient aux tables adjacentes, probablement en raison de la ventilation qui aurait soufflé des particules contaminées dans leur direction. Dans le cas de la contamination dans l’abattoir allemand Tönnies, où plus de 1500 employés ont été infectés, le manque de renouvellement de l’air serait incriminé.