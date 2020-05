États-Unis

Le port du masque, objet de discorde jusque dans les avions

Bien que le port du masque soit obligatoire sur chaque vol aux États-Unis, il n’est pas toujours respecté par les voyageurs. Et le personnel de bord n’a aucun pouvoir de coercition.

Le port du masque est devenu un enjeu sensible et politique aux Etats-Unis, à tel point que les compagnies aériennes peinent à l'imposer aux passagers récalcitrants dans l'espace clos de leurs avions.

Johannes Eisele, photographe à l'AFP, en a fait l'expérience. Il a récemment pris place sur un vol d'American Airlines entre l'aéroport de New York LaGuardia et celui de Charlotte-Douglas en Caroline du Nord, coincé entre deux passagers dont l'un ne portait pas de masque. «Je lui ai demandé s'il n'avait pas de masque et il m'a répondu qu'il en avait un (...) mais qu'il se sentait plus à l'aise sans», raconte-t-il. «Je lui ai dit que je me sentirais plus à l'aise s'il le portait mais il m'a rétorqué: garde tes peurs pour toi!»