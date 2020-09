Etude : Le port du masque plébiscité, pas l’éventuel vaccin

Un sondage indique que près de 70% des personnes interrogées sont favorables au port du masque dans les lieux publics fermés. 20% pensent que les autorités ont surréagi.

Un tiers a fait du télétravail

Une personne sondée sur deux a confiance en les autorités et pense que ces dernières ont bien agi, en gardant le sens des proportions durant la crise du coronavirus. Une sur cinq juge que les autorités ont surréagi. Un sentiment plus prononcé chez les hommes. Seuls 28% des sondés estiment toutefois que leurs droits démocratiques sont en danger.

Une personne sur cinq est convaincue que la crise sera bientôt terminée. La peur d’une contamination et de ses conséquences est présente chez 37% des participants au sondage en ligne. Cette crainte est clairement plus prononcée en Suisse romande et au Tessin. De manière générale, elle est plus présente chez les femmes que chez les hommes et chez les citadins.