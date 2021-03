Malgré la vaccination : Port du masque? On pourrait en avoir pour encore des années

La vie reviendra-t-elle à la «normale» un jour? L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) évoque le maintien des mesures barrières après la campagne de vaccination. En cause: la possible contamination des non-vaccinés.

Les masques devraient nous accompagner pendant encore un certain temps, selon l’OFSP. Dans une lettre envoyée aux cantons suite aux assouplissements du Conseil fédéral du vendredi 12 mars 2021 , la taskforce scientifique évoque le prolongement du port du masque afin d’éviter… une quatrième vague comme le rapporte le « Tages Anzeiger ».

Réactions des politiciens

L’information fait réagir sous la Coupole fédérale. Ruth Humbel, co-présidente de la commission de santé du Conseil national, estime que «les personnes vaccinées ne devraient plus être limitées dans leurs libertés et que les citoyens non vaccinés pourraient se voir refuser l’entrée dans les restaurants.» Elle soulève toutefois l’exception des services publics auxquels toute la population a droit.