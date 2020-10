Alors que Canton de Vaud a interdit la pratique lundi dernier, Genève met lui aussi un terme au port du «t-shirt de la honte», qui a défrayé la chronique ces derniers jours. Jusqu’à plus ample décision, le Département de l’instruction publique (DIP) a décidé de suspendre l’imposition d’un vêtement extra-large aux élèves dont la tenue est jugée inadéquate, ont révélé Léman Bleu et «Le Temps». Qualifiée d’arbitraire, de discriminatoire et de stigmatisante, car elle visait principalement les jeunes filles, la mesure a suscité un tollé et des manifestations, notamment au cycle d’orientation de Pinchat fin septembre.