Royaume-Uni : Le porte-avions HMS Prince of Wales contraint de rester à quai

En panne, le navire mis en service il y a peine 3 ans va devoir subir des réparations et manquer des manœuvres aux États-Unis.

Camilla, duchesse de Cornouailles, est accueillie par une garde d’honneur à son arrivée sur le porte-avions HMS Prince of Wales à la base navale de Portsmouth avant son déploiement en Méditerranée en tant que navire amiral du groupe opérationnel de la Force de réaction de l’OTAN, à Portsmouth, Royaume-Uni, le 12 mai 2022.

L’un des deux porte-avions de la Marine britannique, le HMS Prince of Wales, va devoir être immobilisé en raison de problèmes techniques, ce qui va l’empêcher de participer à des manœuvres prévues aux États-Unis et au Canada, a indiqué l’armée vendredi.

Le navire de 280 mètres et 65’000 tonnes, mis en service en 2019, s’était immobilisé samedi dernier au large de l’île de Wight, dans le sud de l’Angleterre, peu après avoir pris la mer. Une inspection menée par des plongeurs a permis d’identifier «des dégâts importants» à l’hélice de propulsion et des «dégâts superficiels» au gouvernail, a indiqué l’amiral Steeve Moorhouse dans une vidéo postée sur Twitter, évoquant des problèmes «très inhabituels». Le navire va devoir rentrer au port de Portsmouth et «probablement» être mis en cale sèche pour être réparé.