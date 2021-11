Affaire Hulot : Le porte-parole de Yannick Jadot, Matthieu Orphelin, mis «en retrait»

L’ancien membre de La République en Marche, désormais rallié aux écologistes, va être mis en retrait de la campagne de Yannick Jadot en raison de sa proximité avec Nicolas Hulot.

Matthieu Orphelin, porte-parole du candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot et proche de l’ancien ministre Nicolas Hulot accusé de viol et agressions sexuelles, a été mis «en retrait de ses responsabilités», a annoncé le directeur de campagne Mounir Satouri samedi à l’AFP.

«Il a été décidé de mettre Matthieu Orphelin en retrait de ses responsabilités de porte-parole dans la campagne présidentielle écologiste. La sérénité nécessaire à l’exercice de ses fonctions n’est plus possible suite aux révélations d’Envoyé spécial», a expliqué Mounir Satouri dans un communiqué, en référence aux nouvelles accusations portées contre Nicolas Hulot. Matthieu Orphelin n’était pas joignable dans l’immédiat samedi soir.

Les nouveaux témoignages à l’encontre de Nicolas Hulot alimentent «plein d’interrogations depuis quelques jours sur l’état de la réalité de ce que savaient les proches» de l’ex-animateur et ex-ministre, a ensuite précisé Mounir Satouri. C’est pourquoi il a été jugé «opportun de le libérer de cette responsabilité (de porte-parole, NDLR) et le laisser libre de ses réponses et de sa communication», a-t-il indiqué.