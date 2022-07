Simonazzi veillait au grain : Une inconnue tend un verre à Alain Berset et disparaît dans la foule

Un apéro a ponctué le voyage du Conseil fédéral à Schaffhouse. À cette occasion, une scène entre Alain Berset et le porte-parole du Conseil fédéral a fait parler d’elle.

Cette année, c’est le président de la Confédération Ignazio Cassis qui a pris les rênes de la traditionnelle course d’école du Conseil fédéral. Les sept Sages ont traversé la Suisse du nord au sud. Et vendredi, un apéro a eu lieu à Schaffhouse.

Une scène de cet événement joyeux a fait parler d’elle: des vidéos montrent le chef du DFI, Alain Berset, en train de parler de manière détendue avec des personnes présentes alors qu’on lui tend un verre de vin. Le porte-parole du Conseil fédéral, André Simonazzi, intervient aussitôt et lui pique le verre. Que s’est-il passé?

Un verre offert par une inconnue

Comme on peut déjà l’entendre dans la vidéo, il ne s’agissait pas pour André Simonazzi de mettre fin à une consommation excessive d’alcool de la part du conseiller fédéral. «Nous ne savons pas de qui il s’agit», peut-on entendre sur la vidéo de la part du porte-parole. Ce dernier précise à «Blick»: «La femme qui a tendu le verre ne faisait pas partie du personnel de service». De plus, cette dernière a rapidement disparu dans la foule, sans même entamer de conversation.

Le président de «Mass-Voll», Nicolas Rimoldi, avait déjà annoncé avant le voyage du Conseil fédéral qu’il souhaitait se rendre à l’apéritif et s’entretenir avec le gouvernement. Cette grande prudence était-elle liée à la présence de coronasceptiques? Non répond André Simonazzi au «Blick»: «Pendant la pandémie, des menaces contre le gouvernement sont apparues à plusieurs reprises», explique le porte-parole. Mais déjà avant, on ne laissait pas les membres du Conseil fédéral boire des boissons proposées par des inconnus.