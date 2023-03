Football: Le portier du Real Madrid ne quitte pas son ange gardien

La scène se déroule dans une discothèque de Limbourg, dans la province de Liège. C’est là qu’ont été aperçus des footballeurs dans une boîte de nuit. Compagne de Thibaut Courtois, gardien du Real de Madrid et des Diables rouges, Mishel Gerzig a d’ailleurs partagé des images plutôt sympas sur Instagram où on la voit notamment avec un pistolet fumigène. On s’amuse comme on peut.

Mishel Gerzig et Thibaut Courtois ont profité de leur voyage en Belgique pour préparer leur mariage prévu en juin après avoir déclaré «au monde entier» leurs fiançailles il y a plus d’un an dans la foulée du sacre du Real en Ligue des champions. «Oui à une vie entière avec toi», avait-il scandé devant les caméras. «C’était une journée très romantique, nous étions sur un yacht, il y avait le soleil et Positano en face de nous. Il n’aurait pas pu choisir de plus beau moment. Tout était parfait», avait révélé, plus tard, la future épouse du portier belge.