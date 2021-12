Contagion, gravité, vaccins… : Le portrait d’Omicron se dessine peu à peu

Un mois après sa découverte, les scientifiques font le point sur les dernières connaissances concernant le nouveau variant du Covid-19 qui déferle sur l’Europe.

Beaucoup plus contagieux, sans doute moins virulent: un mois après son identification en Afrique du Sud , on commence à mieux cerner le variant Omicron, sans pouvoir encore dire à quel point il changera le visage de la pandémie de Covid-19.

Que sait-on de lui?

Par rapport au variant Delta, «sa transmission est beaucoup plus élevée et sa gravité est probablement plus faible, mais nous ne savons pas à quel niveau», a résumé jeudi Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique qui guide le gouvernement français.