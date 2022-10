Jumeaux kidnappés: Le portrait espagnol de la mère n’est pas aussi reluisant qu’il n’y paraît

Dans l’affaire des jumeaux espagnols enlevés la semaine dernière à La Chaux-de-Fonds (NE), la mère prétend les avoir cachés en Suisse pour les mettre à l’abri d’un père violent et abuseur, ainsi que pour se rapprocher de Genève et de l’ONU. Son but serait de dénoncer une justice espagnole qu’elle considère comme trop complaisante avec les pères maltraitants.