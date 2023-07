Royaume-Uni: Le portrait officiel du prince George pour son 10e anniversaire

Le prince George a 10 ans ce samedi. Et le fils aîné de William et Kate célébrera ce cap à l'occasion d'une fête intime, prévue ce week-end, selon le magazine «Hello!». La fête familiale se déroulera à l'Adelaïde Cottage de Windsor, où le prince et la princesse de Galles vivent avec leurs trois enfants, depuis bientôt un an.

En attendant les bougies et le gâteau, le jeune prince, deuxième, derrière son père, dans l'ordre de succession à son grand-père le roi Charles III, s'est fait tirer le portrait. Et cette année, le cliché a été pris non par Kate Middleton, qui se charge généralement de photographier ses enfants à l’occasion de leur anniversaire, mais par la photographe professionnel Millie Pilkington. Elle avait déjà officié pour un portrait de William avec ses enfants pour la fête des pères, ou encore à l'occasion des 8 ans de la princesse Charlotte en mai et des 5 ans du prince Louis en avril.

Sur ce cliché publié sur le compte Instagram de ses parents, George est installé, souriant, sur les marches du château de Windsor. Finis les bermudas et les baskets, le jeune prince est vêtu d’une tenue plus classique, avec une chemise bleue à carreaux, les manches retroussées, un pantalon dans les tons verts et des chaussures marron en daim.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l'essentiel des infos de la journée.