Coupe du monde: La Suisse giflée par le Portugal

Murat Yakin s'est trompé avec sa défense à 5 d'entrée de jeu et les absences des Helvètes Elvedi et Widmer ont fait mal. Derrière, rien n'a marché.

En plus, en face, on a pu voir que le Portugal était un vrai client pour le titre, d'autant plus avec Ronaldo sur le banc et un incroyable Gonçalo Ramos, auteur du premier triplé de ce Mondial.