Cyclisme : Le Portugal à la fête sur le Giro

Ruben Guerreiro a remporté la 9e étape du Tour d’Italie et son compatriote Joao Almeida reste en rose.

Fête portugaise sur le Giro: Ruben Guerreiro a enlevé la 9e étape, dimanche, à Roccaraso dans les Abruzzes (centre), et Joao Almeida a conservé le maillot rose de leader après cette deuxième arrivée au sommet.

Sur la rampe finale d’Aremogna, les favoris se sont départagés à coups de secondes. Avec avantage au Danois Jakob Fuglsang et au Néerlandais Wilco Kelderman, qui ont pris le dessus sur l’Italien Vicenzo Nibali, le seul vainqueur de grand tour encore en course après les abandons des Britanniques Geraint Thomas et Simon Yates.