Energie : Le Portugal a renoncé au charbon et mise tout dans les renouvelables

Depuis un an, la fumée blanche ne s’échappe plus des deux tours de refroidissement de la dernière centrale à charbon du Portugal. Ce pays ibérique a renoncé à cette source d’énergie plus tôt que prévu et mise sur les renouvelables. «Mon travail aujourd’hui consiste à fermer la centrale» de Pego, à 120 km au nord-est de Lisbonne, explique à l’AFP le chef opérateur Joao Furtado, parcourant les lieux avec une lampe torche à la main et un casque de sécurité sur la tête. Les néons éteints et la poussière qui s’accumule témoignent de la mise en arrêt de la centrale en novembre 2021, presque 30 ans après son entrée en fonctionnement.