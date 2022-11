Le Portugal se penche sur son budget sur fond de grogne sociale

Économie : Le Portugal adopte son budget pour 2023 sur fond de grogne sociale

Il y a un an, le rejet du budget par ses anciens alliés de la gauche radicale avait provoqué des élections législatives anticipées, remportées haut la main par les socialistes. Pendant le débat budgétaire de vendredi, la CGTP, principale confédération syndicale du pays et proche du Parti communiste, organise une manifestation devant le Parlement, afin de réclamer des hausses de salaires et des retraites plus importantes que celles prévues par l’exécutif.