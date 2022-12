Qatar 2022 : Le Portugal favori avec ou sans Ronaldo, le Maroc pour l’Afrique

Le plus déséquilibré des quarts de finale du Mondial 2022 de football, vraiment? Le Portugal partira logiquement favori, mais les Lions sont portés par le rêve de devenir les premiers Africains à atteindre le dernier carré d’une Coupe du monde.

Les incroyables supporters marocains. AFP

«Bon sang, mais d’où sort ce garçon?» Mardi après la défaite de l’Espagne aux tirs au but contre le Maroc, le sélectionneur de la Roja Luis Enrique, depuis démis de ses fonctions, était encore soufflé par la performance du milieu de terrain des Lions Azzedine Ounahi. Le No 8 marocain vient d’Angers et beaucoup ont découvert mardi, comme Luis Enrique, que la sélection marocaine était forte et très complète, bien au-delà des talents reconnus d’Achraf Hakimi ou Hakim Ziyech.

Ounahi, donc, a été époustouflant, comme son compère du milieu Sofyan Amrabat, incroyable d’endurance et de dureté. Sur son aile, Sofiane Boufal a allumé étincelle sur étincelle, et la défense centrale Nayef Aguerd – Romain Saïss est tellement étanche depuis le début du tournoi que le seul joueur à avoir réussi à tromper le gardien Yassine Bounou est... Aguerd lui-même sur un «contre son camp» malchanceux face au Canada (2-1).

Participez à notre concours quotidien À chaque jour son lot de surprises. Au total, plus de 100 cadeaux d’une valeur de plus CHF 20’000 sont à portée de clic. Tentez votre chance pour gagner des PS5, des iPhone 14, des ballons officiels de la Coupe du monde, un home cinéma et pleins d’autres cadeaux. Cliquez ici pour participer.

Comme Bounou a lui-même été monstrueux lors de la séance de tirs au but face à l’Espagne – il n’en a pas encaissé un seul –, on comprend que le Maroc a quelques arguments à faire valoir, même à un niveau aussi élevé qu’un quart de finale de Coupe du Monde. «La place du Maroc en quart de finale n’est pas un hasard, tous les rêves sont permis grâce à l’apport de Walid Regragui et sa personnalité», a d’ailleurs déclaré à l’AFP Nasser Larguet, ancien DTN du Maroc et ex-entraîneur intérimaire de l’OM.

Une fan portugaise. AFP

Et s’il manquait encore une raison d’y croire, le Maroc sait aussi qu’une qualification samedi à Doha serait synonyme d’exploit retentissant, puisqu’elle en ferait le premier pays africain à atteindre les demi-finales d’un Mondial, après les tentatives ratées du Cameroun en 1990, du Sénégal en 2002 et du Ghana en 2010. Pour rivaliser face au Portugal, les hommes de Regragui, l’une des grandes révélations de ce Mondial, vont tout de même devoir oublier qu’ils ont mal partout.

Les 120 minutes disputées contre l’Espagne ont en effet laissé des traces et la charnière inquiète. Aguerd est incertain et Saïss sait déjà qu’il ne sera pas à 100%. Le constat n’est pas très rassurant au moment d’affronter le Portugal, qui a été beaucoup trop fort pour la Suisse, balayée 6-1 au bout d’une démonstration d’efficacité, de jeu collectif et d’inspiration. Mais autant que le triplé du jeune Gonçalo Ramos, c’est l’absence de Cristiano Ronaldo au coup d’envoi qui a occupé les conversations autour de la Seleçao.

Cristiano Ronaldo et son coéquipier Antonio Silva. AFP

Vendredi en conférence de presse, le sélectionneur Fernando Santos est longuement revenu sur la discussion qu’il a eue avec son capitaine avant le match contre la Suisse, mais il n’a pas donné d’indice sur sa présence ou non samedi au coup d’envoi. S’il joue face aux Marocains, «CR7» égalera avec 195 capes le record mondial de sélections, qu’il partagera avec le Koweïtien Bader al-Mutawa. «Moi, en tant qu’entraîneur, j’espère qu’il ne va pas jouer parce que c’est l’un des meilleurs de l’histoire», a lâché Regragui.

Ronaldo, lui, voudra jouer, forcément. Parce que c’est ce qu’il veut toujours faire, parce qu’il y a un record à la clé et parce que si le Portugal doit avancer dans le tournoi, il ne voudra pas être laissé sur le bord du chemin.