Coronavirus : Le Portugal durcit ses restrictions après un record de cas

Confronté à un record de nouvelles contaminations en 24 heures, le pays va étendre les restrictions à la circulation et le couvre-feu en vigueur dans certaines régions à tout son territoire dès ce week-end.

Concrètement, un couvre-feu sera en vigueur samedi et dimanche à partir de 13H00 dans la grande majorité des municipalités du pays (ici Lisbonne) et les habitants concernés ne pourront pas quitter leur commune de résidence sans raison valable.

Les restrictions à la circulation et le couvre-feu déjà en vigueur dans les régions du Portugal les plus touchées par la pandémie de coronavirus seront prolongées ce week-end et élargies à la quasi-totalité du pays, a annoncé jeudi le Premier ministre Antonio Costa.