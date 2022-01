Elections – Le Portugal en campagne, les socialistes au pouvoir favoris

Élections : Le Portugal en campagne, les socialistes au pouvoir favoris

Le 30 janvier, le Portugal vivra à l’heure des législatives. Des élections qui pourraient conforter l’actuel Premier ministre, Antonio Costa, à son poste. Mais avec des doutes sur la majorité des socialistes.

Le socialiste Antonio Costa est le grand favori des législatives anticipées du 30 janvier au Portugal mais, alors que la campagne électorale s’est officiellement ouverte dimanche, sa difficulté à former une majorité stable risque de persister.

Pressé d’annoncer ce qu’il ferait en cas de victoire sans majorité absolue, scénario prévu par l’ensemble des sondages, Antonio Costa, juriste de 60 ans, a dit vouloir gouverner seul, en négociant chaque loi au cas par cas, ou avec le soutien d’un petit parti animaliste. «La solution que nous avions trouvée jusqu’ici n’est manifestement plus possible dans les circonstances actuelles», a-t-il fait valoir jeudi, lors du débat télévisé l’opposant à son rival de centre droit, l’ancien maire de Porto Rui Rio, un économiste de 64 ans.

Objectif: huit députés de plus

Le chef du gouvernement se référait à la fragile union de la gauche qui lui a permis d’arriver au pouvoir, en 2015, et qui avait commencé à s’effriter dans la foulée des législatives d’octobre 2019. La fin de cette alliance, sans précédent depuis la Révolution des Œ illets de 1974, a été scellée par le rejet du projet de budget pour 2022 par les formations de la gauche radicale, le Bloc de gauche et la coalition communistes-verts.

«Nous devons résoudre rapidement cette crise politique absurde», a clamé le P remier ministre sortant, qui espère élire huit députés de plus qu’en 2019 pour décrocher la majorité absolue et ne plus dépendre de tiers.