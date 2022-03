Qualifications coupe du monde – Le Portugal face au bourreau de l'Italie pour un ticket au Mondial

Depuis le dernier tirage au sort, les amateurs de football attendaient quasi tous l'Italie en finale de ces barrages. Et non la Macédoine. Si la Squadra Azzurra a manqué de chance et surtout d'idées pour venir à bout de la nation des Balkans, la Macédoine a parfaitement saisi ses opportunités pour décrocher une finale. Le Portugal doit certainement s'en méfier.