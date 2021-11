Variant Omicron : Le Portugal fait son entrée sur la liste des pays à risque

Dès ce mardi 30 novembre, le Portugal, le Canada, le Nigeria et le Japon sont inscrits sur la liste des pays à risque. Les voyageurs en provenance de ces pays sont donc soumis à des conditions d’entrée spécifiques.

À partir du 30 novembre, toute personne de plus de 16 ans arrivant du Portugal devra présenter un test négatif et tous, enfants compris, devront se mettre en quarantaine pour dix jours. De plus, les voyageurs devront refaire un test PCR ou un test rapide antigénique entre le 4e et le 7e jour suivant l’entrée en Suisse. Les résultats du deuxième test et le numéro du formulaire d’entrée sont à transmettre aux autorités cantonales.