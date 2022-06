Climat : Le Portugal n’avait jamais eu aussi chaud depuis 1931

La valeur moyenne de la température maximale au mois de mai a été de 25,87 degrés dans le pays. Du jamais-vu en 92 ans.

Le Portugal a enregistré le mois de mai le plus chaud depuis 1931. La quasi-totalité de son territoire souffre d’une «sécheresse sévère», a annoncé jeudi, l’institut météorologique national dans son bulletin climatique mensuel. «Cela a été le mois le plus chaud des 92 dernières années», a indiqué l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère (IPMA).