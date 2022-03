Football : Le Portugal qualifié pour le Mondial

Grâce a leur victoire 2-0 contre la Macédoine du Nord en finale de barrage à Porto, les Portugais ont validé leur ticket pour la Coupe du monde. La Pologne et le Sénégal iront aussi au Qatar.

Un doublé de Bruno Fernandes a permis de battre la surprenante Macédoine du Nord (2-0) et qualifier le Portugal pour le Mondial 2022, mardi à Porto lors des barrages de la zone Europe. Les champions d’Europe 2016 ont pris l’avantage peu après la demi-heure de jeu sur un but de Bruno Fernandes, servi par Cristiano Ronaldo (32e, 1-0). Le milieu offensif de Manchester United a fait le break en marquant à nouveau en milieu de seconde période (65e, 2-0).

Inévitable Lewandowski

La Pologne, avec une ouverture du score de Robert Lewandowski, s’est elle aussi qualifiée mardi pour le Mondial 2022 au Qatar en battant la Suède de Zlatan Ibrahimovic 2-0 en finale de barrage à Chorzow. Le buteur du Bayern Munich a marqué le premier but sur pénalty (1-0, 49e) et Piotr Zielinski a doublé la mise après la pause (2-0, 72e). L’entrée tardive de «Ibra», à la 80e minute, n’a pas provoqué le miracle espéré par les Suédois. A 40 ans, ce personnage du football mondial a dit adieu à jamais à la compétition planétaire, et peut-être même à la sélection suédoise.

Et la FIFA peut respirer. L’homme qu’elle a désigné deux fois meilleur joueur du monde en 2020 et 2021, Robert Lewandowski, participera bien au tournoi l’hiver prochain au Qatar (21 novembre-18 décembre). La Pologne, éliminée au premier tour lors de ses deux derniers tournois, le Mondial 2018 et l’Euro 2020, se voit donc offrir une nouvelle chance. La dernière sans doute dans la compétition planétaire pour Lewandowski, 33 ans, et Kamil Glik, 34 ans, et les coéquipiers de leur génération.