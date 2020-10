Coronavirus : Le Portugal recule sur le traçage obligatoire

Le Portugal est actuellement confronté à une multiplication du nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19. Pour combattre la pandémie, le gouvernement vient de revenir en arrière sur une de ses récentes décisions.

Le gouvernement portugais a annoncé suspendre le vote au Parlement qui aurait rendu obligatoire le téléchargement d’une application de traçage pour freiner l’épidémie de Covid-19 et avait provoqué un tollé dans le pays.

«Sur cette mesure il y a eu beaucoup de doutes et de rejet, j’ai demandé au président de l’Assemblée nationale de retirer ce vote de l’agenda», a indiqué lundi soir le Premier ministre portugais Antonio Costa lors d’une interview à la chaîne de télévision TVI.

«Il est bon d’avoir une discussion plus approfondie pour que tous les doutes soient levés et que les Portugais continuent à télécharger l’application, qui est sûre et respecte l’anonymat», a ajouté le chef de l’exécutif socialiste.