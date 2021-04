Covid-19 : Le Portugal rouvre les musées, les terrasses de café et les collèges

Plus de deux mois après leur fermeture, les établissements rouvrent leurs portes au public. C’est la 2e étape d’un plan de déconfinement progressif au Portugal.

Musées, collèges et terrasses de café rouvrent lundi au Portugal, plus de deux mois après leur fermeture, deuxième étape d’un plan de déconfinement progressif pour éviter une reprise de l’épidémie de Covid-19 qui a durement frappé le pays en début d’année.

«Une vraie reprise l’été prochain»

«On s’attend à accueillir très peu de visiteurs» en raison de l’absence de touristes étrangers, a expliqué Antonio Nunes Pereira, directeur du palais national de Pena à Sintra, à une trentaine de kilomètres de Lisbonne. «Nous attendons une vraie reprise l’été prochain» quand «le processus de vaccination sera plus avancé en Europe» et que les règles de voyage seront assouplies, a ajouté le responsable de l’un des monuments les plus visités au Portugal, avec près de deux millions de visiteurs en 2019, dont plus de 85% d’étrangers.