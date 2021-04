Coronavirus : Le Portugal rouvre restaurants et centres commerciaux

Après trois mois de fermeture, les restos, centres, salles de spectacles et universités ont rouvert leurs portes aux Portugais. Moyennant toutefois des consignes strictes.

Le Portugal est entré lundi dans la troisième phase d’un déconfinement progressif entamé il y un mois, avec la réouverture des centres commerciaux, de l’intérieur des cafés et des restaurants, des salles de spectacle, des lycées et des universités.

«Après trois mois de fermeture, nous étions impatients de recevoir à nouveau nos clients!», s’est réjouie Constança Firmino, responsable d’une boutique de cosmétiques et parfums dans un centre commercial de Lisbonne, le plus grand du pays avec plus de 330 boutiques sur trois niveaux.