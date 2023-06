Football: Le Portugal sans forcer, la Belgique peine contre l’Autriche

Grâce à un doublé de Bruno Fernandes, la Seleção s’est imposée 3-0 contre la Bosnie lors des éliminatoires pour l’Euro 2024. Belges et Autrichiens n’ont pas réussi à se départager.

Le milieu de Manchester United a été décisif pour les Lusitaniens. IMAGO/HMB-Media

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a battu la Bosnie-Herzégovine d’Edin Dzeko 1 à 0 lors de la troisième journée de qualifications pour l’Euro 2024 avec des buts signés Bernardo Silva (44e) et Bruno Fernandes (77e, 90+3), samedi à Lisbonne.

Après les corrections infligées au Liechtenstein (4-0) et au Luxembourg (6-0), la Seleçao reste en tête de cette poule J avec deux longueurs d’avance sur la Slovaquie, qui s’est imposé en Islande (2-1) dans l’autre match de la soirée.

Le nouveau sélectionneur du Portugal, l’Espagnol Roberto Martinez, poursuit ainsi son sans-faute avec trois victoires en autant de sorties, tandis que Cristiano Ronaldo n’est plus qu’à un match des 200 sélections. Le quintuple Ballon d’or pourrait atteindre ce total dès mardi, lorsque les champions d’Europe 2016 se déplaceront en Islande.

L’Autriche accroche la Belgique

La Belgique, emmenée par un Romelu Lukaku revanchard après sa finale de Ligue des champions loupée une semaine plus tôt, s’est contentée d’un match nul (1-1) malgré un belle deuxième période face à l’Autriche en match de qualifications pour l’Euro 2024, samedi à Bruxelles.

Longtemps malmenés par les hommes de Ralf Rangnick qui menaient au score depuis la 21e minute, les Diables Rouges s’en sont remis au meilleur buteur de leur histoire pour revenir au score dans un match qu’ils avaient très mal entamé.

En démonstration lors de leur premier match de qualifications en Suède en mars dernier (3-0), puis bourreaux de l’Allemagne en match amical quelques jours plus tard (3-2), les hommes du sélectionneur Domenico Tedesco ont peiné à justifier leur statut de favori face à l’Autriche.

Les résultats du jour Groupe A: Norvège - Ecosse 1-2 Groupe A: Chypre - Géorgie 1-2 Groupe E: Îles Féroé - Rép. tchèque 0-3 Groupe E: Albanie - Moldavie 2-0 Groupe F: Belgique - Autriche 1-1 Groupe F: Azerbaïdjan - Estonie 1-1 Groupe G: Lituanie - Bulgarie 1-1 Groupe G: Monténégro - Hongrie 0-0 Groupe J: Portugale - Bosnie-Herzégovine 3-0 Groupe J: Islande - Slovaquie 1-2



L’absence de De Bruyne pèse

Victorieux de leurs premiers matches de qualifications face à l’Azerbaïdjan (4-1) et l’Estonie (2-1), David Alaba et ses équipiers n’étaient pas rendus au stade Roi Baudouin en victimes consentantes à Bruxelles. Et en l’absence de Kevin De Bruyne, victime d’une déchirure musculaire avec Manchester City lors de la finale de Ligue des champions le week-end dernier, les Belges ont éprouvé des difficultés à poser le jeu.

Leurs adversaires ont d’entrée perturbé la défense locale en alternant habilement jeu court et longs changements d’aile. Et le but marqué à la 21 minute est venu confirmer l’impression que cette Belgique-là n’était pas dans un grand soir: Orel Mangala déviait dans ses propres buts un ballon repris de volée par Michael Gregoritsch alors que Thibaut Courtois était sur la trajectoire (0-1).

Lukaku capitaine

Plus entreprenant au retour des vestiaires, les Diables Rouges se sont alors installés dans le camp adverse en deuxième période. Avec beaucoup d’envie mais trop d’imprécisions. Désigné capitaine en l’absence de De Bruyne, Romelu Lukaku a d’abord peiné en pointe, souvent privé de ballons, malgré la belle activité de Jérémy Doku et Dody Lukebakio sur les ailes.

Touché par les critiques, voire les insultes racistes, l’ayant visé après ses occasions de but manquées en finale de la C1 avec l’Inter huit jours plus tôt, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge a attendu l’heure de jeu pour se créer une première occasion puis égaliser d’un tir du gauche décroisé (61e) et porter son total de buts en sélection à 73.

Courtois et Hazard honorés

Ce but a eu le don de prolonger l’ambiance festive régnant au stade Roi Baudouin. Avant le coup d’envoi, Thibaut Courtois a été mis à l’honneur à l’occasion de sa centième sélection.

Eden Hazard, qui a pris sa retraite internationale après le Mondial en décembre dernier, a lui reçu l’ovation des 42’000 spectateurs, lors d’un tour d’honneur à la pause.

La fête aurait même été totale pour les Belges si la barre du but autrichien n’avait pas repoussé un tir de Youri Tielemans à la dernière seconde. Pour leur première sortie à domicile sous les ordres de Domenico Tedesco, les Diables se contenteront d’un point qui les laisse invaincus dans ces qualifications, à l’instar de leurs adversaires du soir.