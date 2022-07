Météo : Le Portugal se prépare à une vague de chaleur

L’institut météorologique portugais prévoit jusqu’à jeudi prochain «un temps chaud persistant, qui devrait provoquer une vague de chaleur dans de nombreuses régions».

Plus de 40 degrés

Dans les régions les plus éloignées du littoral, dans le sud du pays et dans les vallées du Tage et du Douro, les températures dépasseront les 40 degrés Celsius à partir de vendredi, pouvant parfois atteindre les 42 degrés, a précisé l’IPMA dans un communiqué.