Le Portugal se qualifié dans la douleur

Le but de la qualification pour le Portugal a été inscrit par Tiago Dantas à la 89 e minute sur penalty.

La Géorgie, coorganisateur du tournoi avec la Roumanie, et l’un de ses petits Poucets, s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro M21, en prenant la tête du groupe A, après son match nul 1-1 face aux Pays-Bas mardi.

C’est la première fois depuis 2009 et une édition en Suède que le pays organisateur accède aux phases finales.

La Belgique et les Pays-Bas éliminés

Le Portugal, un des favoris, n’est pas passé loin de l’élimination après sa défaite inaugurale et un match nul contre les Pays-Bas (1-1), mais un penalty tardif, transformé par Tiago Dantas, lui a permis de battre la Belgique in extremis (2-1) et d’arracher ainsi sa qualification.