chêne-bougeries (GE) – Le post d’un maire anti-pass atterre l’Etat et son parti

Pour illustrer son propos, l’élu a publié une parodie d’affiche de l’OFSP. DR

«Avant d'exprimer votre avis le 28 novembre, je vous invite à laisser votre smartphone et votre code QR chez vous pendant 24h», et à constater à quel point la vie est devenue impossible pour les individus dépourvus de pass sanitaire. La proposition n’émane pas d’un simple militant anti-certificat à l’approche de la votation du 28 novembre sur la loi Covid, mais du maire de Chêne-Bougeries (GE), 12’500 habitants. Dans un post publié mercredi sur le réseau social professionnel LinkedIn, le Vert Florian Gross poursuit en décrivant l’expérience comme une «journée infernale», qui nous menacerait tous si nous refusions une «nième dose de rappel» et des «injections expérimentales (…) pour continuer à jouir d'une liberté illusoire et conditionnelle». Afin d’illustrer son propos, l’élu a joint à sa publication une affiche type OFSP détournée sur laquelle apparaissent des vignettes telles que «se rappeler l’histoire et éviter de la répéter» avec une référence claire à la Deuxième Guerre mondiale, ou «ne pas oublier que vous êtes du bon côté de l’histoire. Eux, non».

«C’était le citoyen qui parlait»

Le maire, figure de l’autorité, a-t-il franchi une ligne rouge avec cette prise de position? Elle semble en tous cas contrevenir à la loi sur l’exercice des droits politiques, qui interdit aux communes de faire de la propagande électorale. Florian Gross ne pense pourtant pas être sorti des clous, dès lors que le réseau LinkedIn «est à la fois professionnel et privé. Là, pour moi, c’était le père de famille et le citoyen qui s’exprimaient». Certes, mais son profil indique son nom et sa fonction: maire. Il reconnaît ici «une maladresse», concédant qu’il aurait dû utiliser un autre profil pour s’exprimer. Il admet par ailleurs qu’être magistrat a alimenté sa réflexion. «A Chêne-Bougeries, nous avons 70% de taux de vaccination, donc un tiers de personnes mises à l’écart. Pour nous, c’est délicat à gérer. Je crains que le fossé s’accentue. Mon objectif était avant tout rassembleur.»

«Opportunisme politique»

Las, le Vert s’est plutôt mis à dos le conseiller d’Etat Mauro Poggia (MCG), chargé de la Santé. «Ce type de publication, de la part d’un élu, est regrettable, car en essayant de surfer sur la vague de scepticisme, soit on exprime un cynique opportunisme politique, soit on dénote d’une capacité d’analyse défaillante.» Pour les questions strictement légales, son département renvoie à la Chancellerie. «A l'heure actuelle, ni elle ni le Département de la cohésion sociale, dont dépend le Service des affaires communales, n'ont été saisis à propos de ce message publié sur la page personnelle d'un conseiller administratif», a précisé Emmanuel Cuénod, chef du service communication et information. Quant au reste de l’exécutif de Chêne-Bougeries, il ne bronche pas. La PLR Marion Garcia Bedetti déclare ainsi ne pas être choquée, jugeant que le post a été publié à titre privé, alors que le Vert Jean-Michel Karr est demeuré injoignable.

Les Verts prennent leurs distances

Du côté du parti écologiste, en revanche, le ton est plus sec. Delphine Klopfenstein Broggini, présidente des Verts genevois, a qualifié la publication de «déplacée. On peut avoir un avis sur la loi Covid, le problème, ici, ce sont les références déplacées, des comparaisons qui n’ont pas lieu d’être.» Et de rappeler qu’en assemblée générale, la section genevoise a soutenu la loi Covid. Il en est de même au niveau national, a souligné la politicienne, également conseillère nationale. «Notre ligne est très claire. Sa position n’est pas celle du parti.»