Podcast - Une vaudoise s'attaque au tabou du post-partum

«Après ma propre expérience, douloureuse, je me suis rendu compte à quel point on manquait d’informations spécifiques sur ce stade-là de la parentalité, alors qu’on est pas mal préparées pour la grossesse et l’accouchement. Si j’avais su, j’aurais fait plein de choses différemment. Je me serais congelé des plats pour mon retour de la maternité, j’aurais davantage discuté avec ma sage-femme, avec mon mari, demandé de l’aide pour le ménage… Il faut que les futurs parents soient prévenus et puissent mieux se préparer.»

Des questions taboues

Pour Lucie, le podcast et les réseaux sociaux remplissent clairement un vide d’information et de partage nécessaire aux jeunes parents. «Quand je dois allaiter en public, par exemple, je me demande toujours comment font les autres mamans, car j’en vois peu. Les comptes Instagram et les podcasts me font me sentir moins seule. Du coup je partage à mon tour une partie de ma maternité pour transmettre plus loin ce que j’ai vu et appris, et en montrer une image plus réaliste.»