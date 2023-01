Le poste de police des Pâquis fermé durant six mois pour travaux

Genève : Le poste de police des Pâquis fermé durant six mois

Durant six mois, les Genevois ne pourront plus utiliser le poste de police des Pâquis.

Le poste de police des Pâquis, ouvert 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, depuis vingt-deux ans, va temporairement fermer ses portes. En raison de travaux de rénovation, il n’accueillera plus le public dès lundi. Cette situation devrait durer six mois. La police cantonale indique qu’en conséquence, les horaires du poste de Lancy-Onex seront étendus: dès lundi, il sera ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 22h. Pour le reste, le poste de Cornavin continuera à accueillir le public selon ses horaires habituels, et celui de l’aéroport, situé au niveau des arrivées, sera accessible 24h/24.