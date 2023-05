Villeneuve (vaud): Le poste de police fermé, il s’énerve et casse tout

Un requérant d’asile déjà condamné pour dommages à la propriété a écopé de trois mois de prison pour avoir endommagé les locaux et une voiture de la police vaudoise.

Récidiviste et en séjour illégal, le jeune homme était défavorablement connu de la justice pour une affaire de stupéfiants et des dommages à la propriété commis entre 2017 et 2020. Ses frasques de décembre lui ont valu, cette fois, une condamnation à une peine ferme.