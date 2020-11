Le leader du Vendée Globe Alex Thomson (Hugo Boss) continue de faire la course en tête vendredi matin, cependant désormais talonné par Thomas Ruyant (LinkedOut), l’un de ses principaux concurrents, qui a réduit l’écart, selon le classement de 5 heures. Le Gallois n’a plus que quelque 3,9 milles nautiques (7 kilomètres) d’avance sur le Français, et 43,9 nm (80 kilomètres) sur le troisième, un autre Français, Charlie Dalin (Apivia).