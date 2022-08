Le potentiel éolien suisse est «bien plus important que prévu»

Suisse : Le potentiel éolien est «bien plus important que prévu»

Une nouvelle étude mandatée par l’OFEN montre que la Suisse pourrait produire jusqu’à 29,5 térawattheures d’électricité par an grâce à l’énergie éolienne.

Image d’illustration. AFP

«La Suisse pourrait produire 29,5 térawattheures (TWh) d’électricité par an grâce à l’énergie éolienne dont 19 pendant le semestre d’hiver uniquement». C’est ce que dévoile une récente étude menée par Meteotest AG sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Ce potentiel éolien durable «se concentre sur le Plateau, avec 17,5 TWh. Chaque année, l’arc jurassien et les larges vallées alpines pourraient produire au total plus de 7,8 TWh, et les Alpes plus de 4,2 TWh», détaille l’OFEN.

Une utilisation partielle de 30% de ce potentiel – «ce qui équivaut à quelque 1000 installations éoliennes» – suffirait à réduire la dépendance en approvisionnement électrique vis-à-vis de l’étranger. «Elle permettrait de porter la production d’électricité d’origine éolienne à 8,9 TWh par an, dont 5,7 TWh en hiver», poursuit l’OFEN qui rappelle que la production annuelle de la centrale nucléaire de Gösgen (SO) est d’environ 8 TWh,

Et si le potentiel éolien est «bien plus important que prévu» – en 2012, dernière année où il a été calculé, il était estimé à 3,7 TWh par an, c’est d’une part grâce aux progrès techniques réalisés sur les installations éoliennes. Elles «sont aujourd’hui plus hautes et équipées de rotors bien plus grands, assurant une capacité de production démultipliée en comparaison avec d’anciennes installations», explique l’OFEN.

D’autre part, des changements ont été faits dans les conditions-cadres politiques. Désormais, «les parcs éoliens dont la production atteint 20 gigawattheures (GWh) par an sont reconnus comme étant d’intérêt national». Cela permet «d’exploiter le potentiel éolien en zone forestière (14,8 TWh/an) et dans les zones inscrites à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP, 3,0 TWh/an)», conclut l’OFEN.