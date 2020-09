Suisse : Le Pour-cent culturel attribue 178’800 francs à des comédiens

Deux jurys du Pour-cent culturel Migros ont décerné un prix de 14’400 francs à douze jeunes comédiens alémaniques et romands. Deux autres lauréats ont reçu 3000 francs pour le meilleur rôle de partenaire.

Quatorze jeunes comédiens alémaniques et romands vont se partager 178’800 francs attribués par le Pour-cent culturel Migros. Deux jurys, germanophone et francophone, ont fait leur choix lors de sélection à Zurich et Lausanne.

Le Pour-cent culturel Migros a organisé un concours pour les comédiens en herbe en Suisse romande et en Suisse alémanique: les 18 et 19 août à l’Arsenic à Lausanne pour les Romands et les 8 et 9 septembre au Miller’s Studio à Zurich pour les Alémaniques.