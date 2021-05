Algérie : Le pouvoir brise les marches du Hirak

Des centaines de manifestants ont été interpellés et certains mis en garde à vue dans plusieurs villes algériennes, neutralisant les marches organisés par le mouvement pro-démocratie.

Les autorités algériennes ont réprimé vendredi les marches hebdomadaires du mouvement pro-démocratie du Hirak à Alger et dans plusieurs villes du pays, procédant à des centaines d’interpellations pour la seconde semaine consécutive, selon des défenseurs des droits humains.

«Marche empêchée et réprimée à Alger et à Annaba, affrontements à Bouira, des arrestations dans plusieurs wilayas», préfectures algériennes, a déclaré à l’AFP Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH).

Des rassemblements ont quand même eu lieu à Béjaïa et à Tizi Ouzou, grandes villes de Kabylie (nord-est), malgré des interpellations, a précisé Saïd Salhi. «Selon un premier décompte en début de soirée, près de 500 personnes ont été interpellées dans une quinzaine de wilayas», en majorité à Alger, a-t-il poursuivi.

La plupart des manifestants interpellés ont été relâchés en fin de journée, et les autres placés en garde à vue. Certains seront convoqués dimanche devant la justice, où ils risquent des peines de prison ferme. Dans la capitale, la marche des hirakistes a de nouveau été neutralisée dès son début par un impressionnant déploiement policier, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Depuis le matin, des policiers en uniforme ou en civil avaient envahi les endroits névralgiques de la ville, bloquant les grandes artères et encerclant les mosquées d’où partent habituellement les cortèges de manifestants. Des policiers en civil ont procédé à des contrôles d’identité des passants.

«Rues et ruelles coupées avec des véhicules de police, policiers en tenues ou en civil avec des brassards aux alentours de Bab El Oued», quartier populaire et bastion du Hirak, a témoigné Lyes, qui n’a pas voulu donner son nom de famille.

Manifestations interdites

Reporters et photographes indépendants sont privés d’accréditation et ne peuvent pas couvrir normalement les marches du Hirak. Deux journalistes ont été brièvement appréhendés, selon M. Salhi. En outre, des coupures d’internet ont entravé la couverture des médias dans certaines villes.

Le bouclage d’Alger survient au lendemain de l’ouverture de la campagne pour les élections législatives du 12 juin. Malgré deux échecs cinglants – la présidentielle de 2019 et le référendum constitutionnel de 2020, marqués par une abstention record –, le régime, dont l’armée est le pilier, est déterminé à imposer sa «feuille de route» électorale en dépit de son rejet par le Hirak et par l’opposition laïque et de gauche.