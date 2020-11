Cuba : Le pouvoir cubain critique le mouvement des artistes

Le président cubain a estimé dimanche que le mouvement des artistes était la «dernière tentative» des USA «pour renverser la révolution».

Cette manifestation était «l’ultime tentative que les +Trumpistes+ et la mafia anticubaine (de Miami) pouvaient mener», dans le cadre d’une «stratégie de guerre non conventionnelle pour tenter de renverser la révolution», a déclaré le président. «Ils avaient prévu (…) qu’avant la fin de l’année, la révolution cubaine devait tomber, le Nicaragua devait tomber et le Venezuela devait tomber, et ils vont devoir se contenter d’un souhait», à défaut d’avoir réussi, a-t-il ajouté.