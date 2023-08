Elections fédérales: Le pouvoir d’achat au centre de la campagne du PS

Le parti veut donc lutter contre les loyers illégalement excessifs et contre la spéculation autour des logements tout en augmentant la part de logements d’utilité publique. Il met en outre en avant son initiative qui exige qu’aucun ménage ne doive consacrer plus de 10% de son revenu disponible aux primes d’assurance-maladie.

Le PS entend aussi séduire avec deux autres chevaux de bataille sur sa plateforme électorale: soit le renforcement de l’égalité, via davantage de crèches abordables ainsi que de meilleures retraites pour les femmes; et la protection du climat et le développement des énergies renouvelables dans le but de sortir la Suisse de la dépendance aux énergies fossiles.