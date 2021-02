L’activité des douaniers sur le territoire genevois inquiète les socialistes qui exigent de savoir quelles missions ont été déléguées aux gardes-frontières. Début février, l’identité de personnes se rendant à une distribution gratuite de nourriture avait été vérifiée à Thônex. L’opération avait fait un tollé, les associations d’aide aux sans-papiers dénonçant des contrôles massifs de clandestins depuis le début de l’année. Elles s’insurgeaient des conséquences de ces interventions qui ont abouti à la prononciation de dizaines d’interdictions de séjour et à l’instillation d’un climat de peur. Tout ciblage avait alors été réfuté par l’Administration fédérale des douanes (AFD). Le gouvernement cantonal avait affirmé n’être au courant d’aucun ordre particulier.

Pour le Parti socialiste genevois, cette «incapacité à établir d’où viennent les ordres est révélatrice des problèmes sérieux que soulèvent les prérogatives étendues des gardes-frontières dans notre canton». De fait, a précisé le conseiller national Christian Dandrès, depuis début 2014, selon un accord, «les douaniers peuvent intervenir sur l’intégralité du territoire cantonal». L’élu s’inquiète d’un avant-projet révision de la loi fédérale qui orienterait les missions des douanes vers un contrôle accru et la répression de l’immigration. Les récents événements genevois seraient ainsi le prélude à un durcissement général des pratiques alors que la politique genevoise est plus tolérante à cet égard. Pour répondre à ces questions, une interpellation a été adressée aux autorités fédérales. Au niveau local, ces interrogations seront relayées via une questions écrite urgente du député Diego Esteban. Le texte demande à connaître très exactement les tâches déléguées par le Canton aux gardes-frontières. Il s’agit également pour les socialistes de s’assurer qu’aucun changement de pratique n’est opéré ou toléré par les autorités genevoises s’agissant des personnes sans statut légal. «Tout durcissement serait combattu», affirment les socialistes.